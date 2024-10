Angelina Mango choc: concerti annullati, fan preoccupati. Ma é prima in classifica! (Di venerdì 18 ottobre 2024) Angelina Mango rompe il silenzio sulla scelta di concedersi una pausa dalla musica e lo stop dall’European tour nei club, con la cancellazione di ben due date di spettacoli live. I concerti di Napoli e Molfetta che erano previsti nel corrente mese di ottobre, nel dettaglio, sono rimandati al mese di novembre 2024. Questo, per L'articolo Angelina Mango choc: concerti annullati, fan preoccupati. Ma é prima in classifica! proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amici, Raimondo Todaro preoccupa i fan dall’ospedale: “Non cercatemi” 10 segnali dei figli vittime di cyberbullismo:come capirli? Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro Amici 22, le anticipazioni: gli ospiti della puntata e ancora silenzio sul Capodanno-gate Amici di Maria de Filippi: i Top e i Flop della puntata domenicale. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 18 ottobre 2024)rompe il silenzio sulla scelta di concedersi una pausa dalla musica e lo stop dall’European tour nei club, con la cancellazione di ben due date di spettacoli live. Idi Napoli e Molfetta che erano previsti nel corrente mese di ottobre, nel dettaglio, sono rimandati al mese di novembre 2024. Questo, per L'articolo, fan. Ma éin! proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Amici, Raimondo Todaro preoccupa i fan dall’ospedale: “Non cercatemi” 10 segnali dei figli vittime di cyberbullismo:come capirli? Valentin Francesca,post shock:”relazione con Tocca!”,addio Todaro Amici 22, le anticipazioni: gli ospiti della puntata e ancora silenzio sul Capodanno-gate Amici di Maria de Filippi: i Top e i Flop della puntata domenicale.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angelina Mango sospende concerti a Napoli e Molfetta : una decisione per la salute - Alcuni utenti hanno manifestato preoccupazione chiedendosi se Angelina fosse dimagrita e abbattuta. Questo clima di inquietudine è stato amplificato dalla decisione di annullare le date del tour, che nella mente dei fan ha sollevato interrogativi sul suo stato fisico e psicologico. L’ultimo messaggio ai fan: paura per la salute dell’artista Durante il concerto di Napoli, Angelina Mango ha ... (Gaeta.it)

Perché Angelina Mango ha annullato i concerti? Il motivo e come sta - É una figlia d’arte dalla voce roca e sottotono la protagonista del messaggio più discusso sui social, che tra le innumerevoli interazioni su TikTok fa preoccupare sulle sue condizioni di salute generali. Angelina Mango rompe il silenzio social: ecco come sta l’artista lucana “Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” scrive la lucana in una delle nuove stories condivise nel ... (Superguidatv.it)

Angelina Mango costretta a rimandare i concerti : problemi di salute - Fonte: Storia IG @angelinamango_Angelina Mango si era esibita in un doppio live a Roma il 12 e 13 ottobre, e il 14 ha debuttato a Napoli. La cantante ha dovuto interrompere il suo tour sold out dopo un solo concerto a Napoli a causa di una rinofaringite acuta. Su Instagram Angelina Mango pubblica la seguente storia: “”Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere…ho deciso che ... (Corrieretoscano.it)