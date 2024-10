America’s Cup, a Barcellona New Zealand in acqua con la danza Maori (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha preso il via a Barcellona la quinta giornata di finale di America’s Cup. Il Team New Zealand è in vantaggio 4 a 2 su Britannia anche se le due regate di mercoledì hanno fatto rimontare la seconda. Oggi è il turno della regata 7 alle ore 14.10 e della regata 8 alle ore 15.15, decisive per la finale. La prossima giornata di gare è prevista per sabato 19 ottobre, nel frattempo i neozelandesi sono accompagnati dalla famosa danza Maori, la haka, che dà loro incoraggiamento e forza per vincere le gare. Lapresse.it - America’s Cup, a Barcellona New Zealand in acqua con la danza Maori Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Ha preso il via ala quinta giornata di finale diCup. Il Team Newè in vantaggio 4 a 2 su Britannia anche se le due regate di mercoledì hanno fatto rimontare la seconda. Oggi è il turno della regata 7 alle ore 14.10 e della regata 8 alle ore 15.15, decisive per la finale. La prossima giornata di gare è prevista per sabato 19 ottobre, nel frattempo i neozelandesi sono accompagnati dalla famosa, la haka, che dà loro incoraggiamento e forza per vincere le gare.

America’s Cup 2024 - Britannia in rimonta su Emirates : è 4-2 a Barcellona - . Nelle regate di oggi, in programma, Britannia ha realizzato due vittorie e ora il tabellone generale porta il risultato di 4-2. Barcellona, 16 ottobre 2024 – Arriva una grande rimonta da parte di Ineos Britannia, su Emirates New Zealand, nella Fase Finale della Coppa America di Vela. Nel mare antistante il Porto di Barcellona la sfida è tutta aperta. (Ilfaroonline.it)

LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA : tutto fermo a Barcellona - attesa per le regate con Luna Rossa - L’intenzione originaria era quella di regalare il palcoscenico più importante al match race finale della competizione femminile, ponendolo tra Race 1 e Race 2 della sfida tra i detentori del titolo ed i freschi vincitori della Louis Vuitton Cup. Da tener d’occhio in special modo le scandinave, che come i colleghi della Youth hanno dominato il raggruppamento dei team invitati. (Oasport.it)

America’s Cup femminile - Jajo Team Dutchsail svetta nel gruppo B delle qualification series a Barcellona - Iniziata ieri un’avventura particolare e da seguire. Luna Rossa tornerà in scena martedì 8 ottobre per le altre quatto regate del gruppo A, al termine delle quali verrà stilata la classifica definitiva. Una competizione in cui sono presenti dodici team, i sei di America’s Cup (Gruppo A) e i sei invitati (Gruppo B). (Oasport.it)