AEW: Buone notizie dai medici per Sammy Guevara

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Il Via Libera per il Rientro sul Ring Secondo quanto riportato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter,ha ricevuto il via libera per tornare a combattere nell’All Elite Wrestling (AEW). Il wrestler ha completato con successo il protocollo per la commozione cerebrale, aprendo la strada al suo rientro sul quadrato. L’Incidente e la Pausa Forzata L’ultimo infortunio dirisale a prima della puntata di AEW Dynamite del 2 ottobre. Durante un match contro Serpentico,tentò di eseguire una cutter dalle corde, ma non riuscì a rialzarsi dopo la mossa. L’intervento rapido dello staff dell’AEW, che lo portò via in barella, fece temere il peggio. Successivamente, fu confermato che il wrestler aveva subito una sospetta commozione cerebrale.