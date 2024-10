Gossipnews.tv - Addio a Uomini e Donne: Ida Ha Trovato l’Amore!

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Ida Platano ha rivelato di averuna persona speciale lontano dal mondo della TV. Cosa significa per il suo futuro a? Ecco di chi si tratta! Ida Platano, uno dei volti più amati di, sembra aver finalmente. Dopo anni di relazioni travagliate e apparizioni in vari programmi, tra cui Temptation Island, Ida è sempre stata sotto i riflettori per le sue vicende sentimentali. La sua turbolenta storia con Riccardo Guarnieri, che l’ha portata persino a vivere l’esperienza del villaggio dell’Is Morus Relais, ha tenuto il pubblico incollato allo schermo. In seguito, la sua lunga e complessa relazione con Alessandro Vicinanza, ora legato a Roberta Di Padua, ha fatto parlare molto. Negli ultimi anni, Ida ha continuato a cercarenel Trono Over, diventando tronista alla ricerca di una nuova chance.