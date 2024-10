Adani: “Napoli? Solo Milan e Juventus hanno vinto lo scudetto senza coppe” (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervistato a Radio Manà Manà Sport, Daniele Adani ha parlato del Napoli in vista della corsa scudetto, citando anche Juventus e Milan Pianetamilan.it - Adani: “Napoli? Solo Milan e Juventus hanno vinto lo scudetto senza coppe” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di venerdì 18 ottobre 2024) Intervistato a Radio Manà Manà Sport, Danieleha parlato delin vista della corsa, citando anche

Adani : “Napoli - Lukaku fa la differenza in Serie A anche se oggi è al 60%” - Vedete il primo gol, Rrahmani la dà piano a Di Lorenzo che anticipa la chiusura e poi invece la dà forte a Lukaku perché poi su quella palla c’è il movimento di tutti gli altri. Lukaku fa la differenza in Serie A ed una volta gestito il pallone, fa quello che vuole in Serie A, tanto è vero che serve McTominay che poi la allunga e conclude. (Terzotemponapoli.com)

Adani : «Conte sente che Napoli è una sfida epica. Me l’ha detto - è profondamente devoto alla causa» - Vediamo già le giocate di Conte. Ma mentre Di Lo anticipa la chiusura del centrocampista del Como, la dà di interno piede forte a Lukaku. . D’impatto non ti ruba l’occhio e ancora non ti innamori ma c’è una percezione dell’atteggiamento. Conte in questa sfida ci metterà tutto il suo amore, tutta la passione per la professione, la dedizione possibile, il rispetto per la città. (Ilnapolista.it)

Adani : “Conte? Napoli cambiato - ma non favorito per lo scudetto” - . it. Secondo Lele Adani il Napoli non sarebbe il favorito per lo scudetto, nonostante il grande lavoro fatto ad oggi da Antonio Conte “Il Napoli ad oggi è credibile, è una squadra centrata ma non è la favorita per lo Scudetto. Conte ha cambiato l’andazzo in 100 giorni, ha cambiato la mentalità. (Dailynews24.it)