Ilfattoquotidiano.it - “Abbiamo un sistema per modificare l’altezza dell’auto”: cosa rischia la Red Bull secondo il regolamento FIA

(Di venerdì 18 ottobre 2024) “Il dispositivo esiste ma non è accessibile una volta che la vettura è assemblata e pronta a scendere in pista”.quanto riportato dalla BBC, la Redavrebbe ammesso tramite un portavoce di avere unche consente didel T-Tray per le gare di Formula 1, parte del fondo piatto della vettura, posizionato davanti alle ruote anteriori: con la funzione primaria di stabilizzare l’auto e di migliorare la qualità del flusso d’aria sotto il veicolo, risulta anche decisiva per l’aereodinamica. “Nelle numerose comunicazioni con la FIA è emersa l’esistenza di questocosìconcordato un piano su come proseguire”, avrebbe poi aggiunto il portavoce. Si tratterebbe di unai limiti del: la FIA, infatti, concede un T-Tray a regolazione variabile ma solo se non viene utilizzato in regime di parco chiuso.