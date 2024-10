Anteprima24.it - Abbattimento dell’Istituto per non vedenti, Muscarà e Ronghi: “Lo contrasteremo”

(Di venerdì 18 ottobre 2024) Tempo di lettura: 5 minuti“E’ ripartita la ‘strategia’ per lo ‘smantellamento’ e la ‘polverizzazione’‘Paolo Colosimo’ per persone noned ipoe dei beni lasciati in eredità dal Barone Quintieri, probabilmente a vantaggio di terzi e di interessi che nulla hanno a che vedere con la loro cura ed integrazione sociale. Lafortemente. Ciò affinché si preservi lo spirito sociale e solidaristicoper none si rispetti la destinazione dei beni che il Barone Quintieri ha destinato alla loro causa”.