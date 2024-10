Nerdpool.it - Yas!Games lancia un podcast e conferma la sua presenza a Lucca

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Giocare è una cosa seria, basta non prendersi troppo sul serio. È questo il mood che si respira aComics & Games 2024, soprattutto nel mitico padiglione interamente dedicato ai giochi in scatola, di carte e di ruolo: il Carducci. E se durante la cinque giorni toscana qualcuno riderà talmente tanto da dover correre ai ripari, di sicuro il merito sarà tutto di Yas!Games con le frasi sfacciate e politically incorrect, il black humor e le “infamate” gratuite tipiche dei suoi giochi. Questi party game, a cominciare dal capostipite What Do You Meme?, negli ultimi anni hanno rivoluzionato il concetto di gioco da tavolo, aprendolo a un pubblico molto più casual, variegato e intergenerazionale, tanto da ispirare Party Gamers, il primoitaliano dedicato ai giochi in scatola realizzato insieme a Wtlk.