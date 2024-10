Vitulazio, cammina a piedi lungo l’Appia e viene investito: Fabio muore a 50 anni (Di giovedì 17 ottobre 2024) investito da una Fiat Panda sulla statale Appia a Vitulazio. A perdere la vita è Fabio Papa, 50enne di Pignataro Maggiore, vicino Capua. Il suo cuore ha smesso di battere l’altra notte all’ospedale civile di Caserta dov’era giunto in condizioni disperate. Vitulazio, cammina a piedi lungo l’Appia e viene investito: Fabio muore a 50 anni L'articolo Vitulazio, cammina a piedi lungo l’Appia e viene investito: Fabio muore a 50 anni Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Vitulazio, cammina a piedi lungo l’Appia e viene investito: Fabio muore a 50 anni Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)da una Fiat Panda sulla statale Appia a. A perdere la vita èPapa, 50enne di Pignataro Maggiore, vicino Capua. Il suo cuore ha smesso di battere l’altra notte all’ospedale civile di Caserta dov’era giunto in condizioni disperate.a 50L'articoloa 50Teleclubitalia.

