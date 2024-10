VIDEO | Cascata d'acqua dall'Aurelia a Sori (Di giovedì 17 ottobre 2024) Impressionante il VIDEO arrivato in redazione da Sori, una Cascata d'acqua dall'Aurelia precipita a Sori. È una delle conseguenze dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria nella giornata di giovedì 17 ottobre 2024, caratterizzata dall'allerta meteo arancione che è stata anche Genovatoday.it - VIDEO | Cascata d'acqua dall'Aurelia a Sori Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Impressionante ilarrivato in redazione da, unad'precipita a. È una delle conseguenze dell'ondata di maltempo che si è abbattuta sulla Liguria nella giornata di giovedì 17 ottobre 2024, caratterizzata'allerta meteo arancione che è stata anche

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Nubifragio a Genova - cascate d’acqua dal ponte dell’Aurelia sul fiume Sori : il video - Situazione critica anche a Rapallo, dove il torrente San Francesco è in piena. Scuole chiuse domani anche a Lavagna. Paura anche in località La Presa, in alta val Bisagno, dove si teme per la fuoriuscita del fiume. La sindaca Elisabetta Ricci ha annunciato che domani le scuole saranno chiuse. È critica la situazione dovuta alle forti precipitazioni nel levante genovese e nel Tigullio, dove sono ... (Ilfattoquotidiano.it)

Video - sul mercato sensori in grado di leggere le emozioni dell’utente - Ricerca YouTube rivela le componenti per conquistare l’attenzione mappando gli stati d’animo: è l’ultima frontiera delle metriche di misurazione delle performance. (Ilsole24ore.com)

Pubblica video su Tik Tok dal carcere : è uno degli aggressori dei ristoratori di “Cala la pasta” - Utilizzo indebito di un telefonino durante la detenzione, reato aggravato dal metodo mafioso. Questa la nuova accusa per un 21enne napoletano al quale gli agenti della Polizia di Stato hanno notificato una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il 21enne era già stato arrestato dalla... (Napolitoday.it)