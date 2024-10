Una piazza verde e una nuova area giochi. Il parco Angelo Musco è pronto per l'inaugurazione (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una piazza verde, un’area ludica e un playground per il basket. Sono alcune delle novità che caratterizzano il parco Angelo Musco a Serpentara che, dopo un intervento di riqualificazione, sarà inaugurato sabato 19 ottobre alle 10, in via Sorelle Tetrazzini, 55Tutti gli interventi nel Romatoday.it - Una piazza verde e una nuova area giochi. Il parco Angelo Musco è pronto per l'inaugurazione Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Una, un’ludica e un playground per il basket. Sono alcune delle novità che caratterizzano ila Serpentara che, dopo un intervento di riqualificazione, sarà inaugurato sabato 19 ottobre alle 10, in via Sorelle Tetrazzini, 55Tutti gli interventi nel

Verde pubblico a Terni - tagliato l’albero monumentale in piazza dell’Olmo | FOTO - Piazza dell’Olmo a Terni, scattato l’abbattimento dell’albero monumentale dopo l’ordinanza firmata dal sindaco Stefano Bandecchi. Afor in azione lunedì mattina, con la prima potatura dei rami secchi di uno dei due olmi monumentali presenti in una delle piazza più frequentate del centro storico... (Ternitoday.it)

Giornata salute mentale - piazzale Michelangelo si colora di verde - Le illuminazioni sono a cura di Firenze Smart. Istituita nel 1992 dalla Federazione mondiale per la salute mentale e riconosciuta dall’Organizzazione mondiale della sanità, la Giornata mondiale vuole accendere i riflettori su questa tematica e sull’impegno di coloro che operano in questo settore, sulle persone che soffrono di questi disturbi e sui loro familiari che devono poter accedere alle ... (Lanazione.it)

Bari brilla di verde : la fontana di Piazza Moro si illumina per la Giornata Mondiale della Salute Mentale - Il colore scelto per questa occasione è il verde che rappresenta il colore della salute. . . Giovedì 10 Ottobre 2024 alle 9:00, in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale, l’associazione Progetto Itaca Bari OdV annuncia l’illuminazione della fontana centrale in piazza Aldo Moro a Bari. (Baritoday.it)