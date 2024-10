Gaeta.it - Un evento imperdibile: salute a Giacomo Puccini al Mugellini Festival con Francesco Cafiso

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ilsi prepara a celebrare un capitolo significativo della musica con undedicato a, in occasione del centenario della sua morte. Questo, che si tiene nella suggestiva Cappella dei Contadini a Potenza Picena, si arricchisce di un concerto unico dove le melodieane si fondono con le sonorità del jazz, grazie alla presenza del rinomato sassofonistae del Quintetto Gigli. L’appuntamento è fissato per domenica 20 ottobre alle 17.30, promettendo un’esperienza indimenticabile per gli appassionati di entrambi i generi musicali. Un progetto innovativo per unire stili musicali L’idea alla base di questo concerto è stata quella di creare un dialogo tra due mondi musicali spesso considerati distinti: la musica classica e il jazz.