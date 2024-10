Panorama.it - Un cervellone per re-imparare a muoversi

(Di giovedì 17 ottobre 2024) La ricerca sul cervello, sul movimento, e su come si possa provare ad aiutare pazienti che cercano di recuperare funzionalità dopo un incidente, un trauma, una malattia, per fortuna non si ferma mai. Il campo dell’elettrostimolazione neuromuscolare è uno di quelli che potrebbero, in un futuro non troppo lontano, darci grandi soddisfazioni: ed è proprio per questo motivo che sono in corso, un po’ in tutto il mondo, numerosi esperimenti su come riuscire a sfruttarla al meglio. La pratica è consolidata da tempo, e si basa sulla stimolazione elettrica di un muscolo per mantenere il tono e la contrattilità in attesa di un recupero, o per accelerarlo dopo un trauma. Il suo limite è che se non è integrata con altre forme di rinforzo muscolare (per esempio la terapia tradizionale) si rivela poco efficace.