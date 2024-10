Tajani, 'se S&D non vota Fitto perderà consenso del Ppe' (Di giovedì 17 ottobre 2024) "C'è grande sostegno da parte del Ppe per la vice presidente esecutiva di Raffaele Fitto. E' stato ribadito anche nel corso del vertice dei Popolari, sono molto soddisfatto di questa scelta di sostenerlo con grande determinazione. I Socialisti, se non vogliono sostenere Fitto, perderanno il consenso del Ppe. Noi vogliamo garantire la stabilità delle istituzioni". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della riunione pre-summit Ue del Ppe. Quotidiano.net - Tajani, 'se S&D non vota Fitto perderà consenso del Ppe' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 17 ottobre 2024) "C'è grande sostegno da parte del Ppe per la vice presidente esecutiva di Raffaele. E' stato ribadito anche nel corso del vertice dei Popolari, sono molto soddisfatto di questa scelta di sostenerlo con grande determinazione. I Socialisti, se non vogliono sostenere, perderanno ildel Ppe. Noi vogliamo garantire la stabilità delle istituzioni". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa margine della riunione pre-summit Ue del Ppe.

