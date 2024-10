Suprematismo12 perquisizioni | 10 minori

Suprematismo,12 perquisizioni:10 minori (Di giovedì 17 ottobre 2024) 10.51 Ci sono dieci minorenni, tra le 12 persone perquisite in un'inchiesta milanese per incitamento a violenza razziale. A Torino, Roma, Firenze,Venezia,Novara, Ravenna e Biella sequestrate repliche di armi anche senza tappino rosso, mazze,tirapugni,coltelli e un machete. Poi diverse bandiere e simboli riferibili al nazi-fascismo e al suprematismo. Ipotizzato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa. Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) 10.51 Ci sono dieci minorenni, tra le 12 persone perquisite in un'inchiesta milanese per incitamento a violenza razziale. A Torino, Roma, Firenze,Venezia,Novara, Ravenna e Biella sequestrate repliche di armi anche senza tappino rosso, mazze,tirapugni,coltelli e un machete. Poi diverse bandiere e simboli riferibili al nazi-fascismo e al suprematismo. Ipotizzato il reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

