Six Kings Slam Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic in semifinale

Jannik Sinner approda in finale al Six Kings Slam, il torneo esibizione dal ricchissimo montepremi che si tiene a Riad, in Arabia Saudita. Niente rivincita per Djokovic. L'azzurro numero uno al mondo ha battuto nuovamente il serbo per 6-2, 7-6, 6-4, dopo appena quattro giorni dalla vittoria in finale a Shanghai. Il primo set è stato dominato dall'azzurro, che non ha concesso neanche una palla break. Nel secondo, a parte qualche problema alla spalla destra, Djokovic ha ritrovato il suo miglior tennis e i due hanno regalato al pubblico uno spettacolo su punto su punto, con il serbo che fino alla fine non ha voluto cedere. In finale l'altoatesino incontrerà il vincitore tra Carlos Alcaraz e Rafa Nadal, che si sfidano stasera subito dopo il match tra Sinner e Nole.

