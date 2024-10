Sinner-Clostebol ITIA | Non gestiamo i casi in base al giocatore coinvolto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) “Il processo di gestione deiantidoping è complesso e comprendiamo che può essere fonte di confusione comprendere le differenze di esito o le incongruenze percepite nel processo. Per essere assolutamente chiari, il processo è definito dal Codice mondiale antidoping, stabilito dall’Agenzia mondiale antidoping e dal Programma antidoping del tennis. Il modo in cuinon cambia, indipendentemente dal profilo del. Il modo in cui si svolge un caso è determinato dalle sue circostanze, dai fatti e dalla scienza unici”.