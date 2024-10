Sinner batte Djokovic e va in finale al Six Kings Slam (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Jannik Sinner ha battuto Novak Djokovic al Six King Slam per 6-2, 6-7 e 6-4 e si è aggiudicato la finale del torneo di esibizione saudita. Il numero uno del mondo, che aveva superato il serbo anche quattro giorni fa nella finale del Masters 1000 di Shanghai, sfiderà il vincente tra Alcaraz e Nadal, a breve in campo. Agi.it - Sinner batte Djokovic e va in finale al Six Kings Slam Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) AGI - Jannikha battuto Novakal Six Kingper 6-2, 6-7 e 6-4 e si è aggiudicato ladel torneo di esibizione saudita. Il numero uno del mondo, che aveva superato il serbo anche quattro giorni fa nelladel Masters 1000 di Shanghai, sfiderà il vincente tra Alcaraz e Nadal, a breve in campo.

