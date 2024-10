“San Siro Dance” powered by RTL 102.5: Gabry Ponte farà ballare l’Italia. I dettagli (Di giovedì 17 ottobre 2024) “San Siro Dance” powered by RTL 102.5: Gabry Ponte farà ballare l’Italia sabato 28 giugno 2025. Gabry Ponte a RTL 102.5: “Il più grande evento di musica Dance mai visto in Italia. Felice ed emozionato per il mio primo concerto a San Siro!” Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio San Siro di Milano si trasformerà nella più grande Dancefloor italiana con “SAN Siro Dance”, powered by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto Gabry Ponte. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile e unica nel suo genere. Ospite di “W l’Italia” su RTL 102.5, insieme ad Angelo Baiguini e Ambra, Gabry Ponte ha presentato l’evento in esclusiva in diretta: «Sarà un grande evento di musica Dance come mai visto prima in Italia. 361magazine.com - “San Siro Dance” powered by RTL 102.5: Gabry Ponte farà ballare l’Italia. I dettagli Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Sanby RTL 102.5:sabato 28 giugno 2025.a RTL 102.5: “Il più grande evento di musicamai visto in Italia. Felice ed emozionato per il mio primo concerto a San!” Sabato 28 giugno 2025, lo Stadio Sandi Milano si trasformerà nella più grandefloor italiana con “SAN”,by RTL 102.5, un evento imperdibile che vedrà protagonista assoluto. Per la prima volta, la Scala del calcio vibrerà sulle note di uno dei DJ e producer italiani più acclamati a livello globale, regalando ai fan un’esperienza indimenticabile e unica nel suo genere. Ospite di “W” su RTL 102.5, insieme ad Angelo Baiguini e Ambra,ha presentato l’evento in esclusiva in diretta: «Sarà un grande evento di musicacome mai visto prima in Italia.

“Suonerò allo Stadio San Siro. Non penso sia un azzardo - ci sono artisti che fanno concerti lì anche dopo pochi anni di carriera” : Gabry Ponte pronto a far ballare - Una celebrazione per una carriera costellata da 3 dischi di diamante, 46 certificazioni platino e 26 oro. L'articolo “Suonerò allo Stadio San Siro. – ha affermato durante l’incontro con la stampa – Non penso sia un passo avventato perché sono un artista e ci sono artisti che fanno lo stadio, anche dopo pochi anni di carriera (ride, ndr), quindi non è che ho scoperto l’acqua calda però per un DJ ... (Ilfattoquotidiano.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj della storia a far ballare la “scala del calcio”. Data e biglietti - Al singolo segue il primo album “Europop” che vende altri 4 milioni di copie. Nel 2014 entra nella classifica dei Top 100 DJ al numero 61. Milano – San Siro come un gigantesco dancefloor. ?Thunder è stato premiato come miglior brano nella categoria online ai Siae Music Awards 2023. Gli ultimi live Dal punto di vista live, nel biennio 2023/2024 Gabry Ponte si è esibito oltre 150 volte in 13 ... (Ilgiorno.it)

Gabry Ponte a San Siro : sarà il primo dj a esibirsi allo stadio milanese - Dopo il successo degli ultimi live in giro per l’Italia, Gabry Ponte annuncia un evento più unico che raro. . . . Il dj nato con gli Eiffel 65 trasformerà lo stadio Meazza di Milano nella più grande dancefloor italiana con ‘San Siro Dance’, accaparrandosi il titolo di primo disk jockey a far ballare lo. (Milanotoday.it)