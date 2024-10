Rugby: i convocati di Quesada per i test match di novembre (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ct della Nazionale italiana di Rugby Gonzalo Quesada ha ufficializzato la lista degli atleti convocati per il raduno di Roma in vista dei test match di novembre. Gli Azzurri si ritroveranno il 27 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica ”Giulio Onesti” nella Capitale per iniziare la marcia di avvicinamento verso la prima sfida contro l’Argentina, in programma a Udine sabato 9 novembre alle 18.40. L’Italia poi sarà a Genova il 15 novembre, due giorni prima della sfida alla Georgia in calendario domenica 17 novembre alle 14.40. Lunedì 18 novembre rotta verso Torino, che ospiterà gli Azzurri nella settimana di avvicinamento all’ultimo test match di novembre contro la Nuova Zelanda in programma sabato 23 novembre alle 21.10 all’Allianz Stadium, casa della Juventus. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il ct della Nazionale italiana diGonzaloha ufficializzato la lista degli atletiper il raduno di Roma in vista deidi. Gli Azzurri si ritroveranno il 27 ottobre presso il Centro di Preparazione Olimpica ”Giulio Onesti” nella Capitale per iniziare la marcia di avvicinamento verso la prima sfida contro l’Argentina, in programma a Udine sabato 9alle 18.40. L’Italia poi sarà a Genova il 15, due giorni prima della sfida alla Georgia in calendario domenica 17alle 14.40. Lunedì 18rotta verso Torino, che ospiterà gli Azzurri nella settimana di avvicinamento all’ultimodicontro la Nuova Zelanda in programma sabato 23alle 21.10 all’Allianz Stadium, casa della Juventus.

Rugby - Quesada ha annunciato i convocati dell’Italia per i test match di novembre - E per farlo ha convocato 34 giocatori in vista delle Autumn Nations Series. “Abbiamo puntato su un gruppo di giocatori che in questo momento hanno mostrato un alto livello di performance dove gran parte di loro conosce bene i nostri principi e meccanismi di gioco. Prima dell’esordio, il 9 novembre, avremo pochissimi giorni di preparazione: sarà fondamentale sfruttare ogni allenamento, riunione e ... (Oasport.it)

Rugby - i Test-Match dell’Italia a novembre : le avversarie e le possibili novità tra i convocati - Tra i giocatori che hanno già esordito in azzurro, ma che hanno chance di guadagnare più spazio e minuti c’è sicuramente Mirco Spagnolo, pilone della Benetton. Insomma, i Pumas sono una squadra in grande forma e sarà durissima per Lamaro e compagni. Probabile venga confermato nel giro azzurro, dopo i tanti infortuni, Leonardo Marin, già visto quest’estate con gli azzurri. (Oasport.it)