Ruba champagne in un noto locale del centro, la rabbia dei titolari: "Ti auguriamo ogni male" - VIDEO (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ruba una bottiglia di champahne in un noto locale, approfittando della distrazione del personale. La vicenda è avvenuta sabato sera in un noto locale della zona di Mergellina. A darne notizia, via social, sono gli stessi titolari che hanno pubblicato il VIDEO del furto, chiedendo "aiuto" nel Napolitoday.it - Ruba champagne in un noto locale del centro, la rabbia dei titolari: "Ti auguriamo ogni male" - VIDEO Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)una bottiglia di champahne in un, approfittando della distrazione del personale. La vicenda è avvenuta sabato sera in undella zona di Mergellina. A darne notizia, via social, sono gli stessiche hanno pubblicato ildel furto, chiedendo "aiuto" nel

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Muore noto ristoratore - le parole dell’amico : “Estroso e solare - Antonio ha dedicato una vita al suo locale” - La stanchezza può farti perdere lucidità, il suo incidente è un triste esempio di quanto possa essere dura questa professione”, conclude Bucci. . “Antonio ha passato la vita dedicandosi al lavoro con grande passione, a San Romualdo era un’istituzione. “Conoscevo Antonio da tantissimi anni – lo ricorda Maurizio Bucci –, ci siamo incontrati in molte occasioni, soprattutto in iniziative legate ... (Ilrestodelcarlino.it)

Quattro calciatori del Napoli in un noto locale al Vomero : le foto sui social - Quattro calciatori del Napoli hanno fatto 'tappa' in un noto locale al Vomero. Alex Meret, Alessandro Buongiorno, Giacomo Raspadori e Giovanni Simeone sono stati, infatti, da Escape Food Vomero. A pubblicare le immagini dei giocatori azzurri sui social è stato lo stesso profilo ufficiale del... (Napolitoday.it)

Napoli - sorpreso a spacciare all’esterno di noto locale di via Coroglio : arrestato 45enne - Sorpreso a spacciare durante una nota manifestazione musicale in via Coroglio, a Bagnoli. . La Polizia arresta un 45enne di Pozzuoli. Napoli, sorpreso a spacciare all’esterno di noto locale di via Coroglio: arrestato 45enne Nella serata di ieri, gli agenti del Commissariato di Bagnoli, all’esterno di un locale di via Coroglio, hanno notato il soggetto confabulare […] L'articolo Napoli, ... (Teleclubitalia.it)