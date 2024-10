Rapinatore morto a Milano, tabaccaio che uccise ladro: “Solidale con titolare, solo chi ci è passato può capire” (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il mio primo pensiero, quando succedono fatti di questo tipo, è mettermi in contatto con la persona interessata per esprimergli la mia solidarietà e per aiutarla. Gli parlerei con il cuore". Così Franco Birolo, tabaccaio che nel 2012 uccise un ladro che si era introdotto nel suo negozio e solo nel 2019 fu L'articolo Rapinatore morto a Milano, tabaccaio che uccise ladro: “Solidale con titolare, solo chi ci è passato può capire” proviene da Webmagazine24. Leggi tutta la notizia su .com (Di giovedì 17 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il mio primo pensiero, quando succedono fatti di questo tipo, è mettermi in contatto con la persona interessata per esprimergli la mia solidarietà e per aiutarla. Gli parlerei con il cuore". Così Franco Birolo,che nel 2012unche si era introdotto nel suo negozio enel 2019 fu L'articoloche: “conchi ci èpuò” proviene da Webmagazine24.

