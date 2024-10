“Queste finiscono male”. Grande Fratello, tra le donne accade l’impensabile: le hanno avvisate (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella Casa del Grande Fratello, i rapporti tra i concorrenti continuano a complicarsi, e questa volta le tensioni hanno coinvolto le “Non è la Rai”, con Yulia Bruschi e Shaila Gatta, contro Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. Le discussioni hanno avuto origine da uno scambio di sguardi e accuse di comportamenti fastidiosi, che hanno portato a un vero e proprio scontro tra i due gruppi. Il diverbio è iniziato in veranda, dove Yulia e il suo gruppo hanno espresso critiche dirette a Mariavittoria e Jessica, accusandole di essere sempre pronte a giudicare e lanciare sguardi torvi. Secondo le “Non è la Rai”, Mariavittoria è particolarmente colpevole di osservare e giudicare costantemente, cosa che ha infastidito molto Shaila e le sue amiche. Tuttivip.it - “Queste finiscono male”. Grande Fratello, tra le donne accade l’impensabile: le hanno avvisate Leggi tutta la notizia su Tuttivip.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Nella Casa del, i rapporti tra i concorrenti continuano a complicarsi, e questa volta le tensionicoinvolto le “Non è la Rai”, con Yulia Bruschi e Shaila Gatta, contro Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi. Le discussioniavuto origine da uno scambio di sguardi e accuse di comportamenti fastidiosi, cheportato a un vero e proprio scontro tra i due gruppi. Il diverbio è iniziato in veranda, dove Yulia e il suo gruppoespresso critiche dirette a Mariavittoria e Jessica, accusandole di essere sempre pronte a giudicare e lanciare sguardi torvi. Secondo le “Non è la Rai”, Mariavittoria è particolarmente colpevole di osservare e giudicare costantemente, cosa che ha infastidito molto Shaila e le sue amiche.

