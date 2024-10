Proseguono gli aggiornamenti in casa Samsung: tocca ad altri sei smartphone (Di giovedì 17 ottobre 2024) aggiornamenti per Samsung Galaxy S23 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3: ecco le novità! L'articolo Proseguono gli aggiornamenti in casa Samsung: tocca ad altri sei smartphone proviene da TuttoAndroid. Tuttoandroid.net - Proseguono gli aggiornamenti in casa Samsung: tocca ad altri sei smartphone Leggi tutta la notizia su Tuttoandroid.net (Di giovedì 17 ottobre 2024)perGalaxy S23 FE, Galaxy S21, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3: ecco le novità! L'articologliinadseiproviene da TuttoAndroid.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Samsung Galaxy S25 Ultra e One UI 7 : le ultime tra render e nuovi elogi - Samsung Galaxy S25 Ultra si mostra in un nuovo render, mentre proseguono le anticipazioni sulla bontà della One UI 7 in arrivo. L'articolo Samsung Galaxy S25 Ultra e One UI 7: le ultime tra render e nuovi elogi proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Facer in arrivo per Google Pixel Watch 3 - Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra - Il team di Facer, con un post sul blog ufficiale, ha confermato che il supporto per gli smartwatch Wear OS 5 è in arrivo L'articolo Facer in arrivo per Google Pixel Watch 3, Samsung Galaxy Watch7 e Watch Ultra proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)

Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition ha una data di lancio ufficiale - Finalmente abbiamo la data di lancio ufficiale di Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition: ecco quando sarà svelato il nuovo pieghevole! L'articolo Samsung Galaxy Z Fold6 Special Edition ha una data di lancio ufficiale proviene da TuttoAndroid. . (Tuttoandroid.net)