Prato le iniziative nelle biblioteche comunali | giochi in scatola e letture animate

(Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 - Sempre tante ledel sabato per famiglie, bambine e bambinidella città, che animano la rassegna "Un Autunno da sfogliare". "Leggiamo insieme di" è questo il titolo del ciclo di incontri gratuiti per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni che fa tappa ogni sabato mattinaOvest, Nord Peppino Impastato e di Casale Antonio Bruni. Sabato 19 ottobre alle 10.30 in tutte e tre lei piccoli potranno divertirsi trae laboratori creativi all’insegna del fascino dell’ascolto e della creatività per vivere insieme tutta la magia del libro. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria per tutti gli incontri. Per ciascun bambino o bambina è necessaria la presenza di un accompagnatore.