Più di un miliardo di persone soffrono di povertà estrema nel mondo (Di giovedì 17 ottobre 2024) Più di un miliardo di persone, metà delle quali minori, vivono in condizioni di povertà acuta nel mondo, ha affermato il 17 ottobre il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Leggi Internazionale.it - Più di un miliardo di persone soffrono di povertà estrema nel mondo Leggi tutta la notizia su Internazionale.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Più di undi, metà delle quali minori, vivono in condizioni diacuta nel, ha affermato il 17 ottobre il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (Undp). Leggi

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si calcola che nel mondo le persone obese o in sovrappeso siano un miliardo - con proiezioni allarmanti per il prossimo futuro - Leggi anche › L’anno dell’Ozempic: il farmaco contro l’obesità è “la svolta” del 2023 secondo Science Se è vero, come emerso durante il convegno, che oggi esistono terapie valide per contrastare l’obesità, la prevenzione resta uno step essenziale. (Iodonna.it)