Piero Chiambretti: "Amadeus non ha fatto bene a lasciare la Rai. Aveva tutto quello che si può sperare" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Piero Chiambretti, ospite di Un Giorno da Pecora, ha risposto ad alcune domande in merito anche all'addio di Amadeus alla Rai. Il conduttore ritiene che il collega non abbia fatto una buona scelta e su De Martino: "È un portento? Lo dimostri".

Piero Chiambretti : “Candiderei la Boccia a segretaria PD - ha fatto vacillare più lei il Governo che la Sinistra. Pier Silvio Berlusconi voleva restassi a Mediaset” - Ringrazio la Rai perché tornare è sempre difficile. A me sapere se ha fatto o non ha fatto il kamasutra con Sangiuliano non mi interessa”. Sarà un programma fatto in esterna, su una barca, dove cercherò di intervistare il mondo che ruota nella città eterna, la politica a 360 gradi ma non solo. “Poi avremo Edoardo Camurri e il ritorno di Gene Gnocchi su Rai 3. (Ilfattoquotidiano.it)