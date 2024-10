“Perché voglio andarmene”. Grande Fratello, l’annuncio di Jessica Morlacchi: cosa c’è dietro (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non sto bene purtroppo, vado a casa”. Grande Fratello, la concorrente sembra quasi aver deciso di abbandonare iil programma e il pubblico è sconvolto. Eh sì Perché a minacciare di andarsene è una delle beniamine di quest’anno. È la stessa ragazza ad ammettere che si sta ammalando all’interno della casa del Grande Fratello, per via delle relazione tossiche che sta vivendo con molti dei suoi colleghi. A confessarlo è la bellissima Jessica Morlacchi, l’ex front-woman dei Gazosa. >> “Facciamola finita così”. Grande Fratello, il faccia a faccia poi l’abbraccio e la scelta della concorrente La cantante, dopo le discussioni atroci e violente con Yulia Bruschi e alcune altre, ha dichiarato a Lorenzo: “Anche te vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “Non sto bene purtroppo, vado a casa”., la concorrente sembra quasi aver deciso di abbandonare iil programma e il pubblico è sconvolto. Eh sìa minacciare di andarsene è una delle beniamine di quest’anno. È la stessa ragazza ad ammettere che si sta ammalando all’interno della casa del, per via delle relazione tossiche che sta vivendo con molti dei suoi colleghi. A confessarlo è la bellissima, l’ex front-woman dei Gazosa. >> “Facciamola finita così”., il faccia a faccia poi l’abbraccio e la scelta della concorrente La cantante, dopo le discussioni atroci e violente con Yulia Bruschi e alcune altre, ha dichiarato a Lorenzo: “Anche te vuoi andartene? Pure io Lore. Come mai? Scherzi? Pensavo si fosse capito.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria : la reazione del gieffino spiazza - Ma la reazione del gieffino ha spiazzato tutti Al Grande Fratello è volato il primo aereo di coppia per Tommaso e Mariavittoria. Diversa la reazione della gieffina che ha tentato di abbracciarlo, ma lui è praticamente scappato, dicendo: “Oh, che vuoi, vai via! Era meglio TomShaila comunque eh! O TomJavier! Macché affinità! No, no!“. (361magazine.com)

Grande Fratello - giorno 31 : commenti al live - . Giorno 31 In questo post potrete commentare il live del Grande Fratello! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show, su Mediaset Infinity e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). oi i commenti! L'articolo Grande Fratello, giorno 31: commenti al live. (Isaechia.it)

Grande fratello - Maria Vittoria Minghetti delusa da Tommaso Franchi dopo il bacio : “Modera le parole…” - Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Caos al Grande Fratello per un gioco, Letizia sbotta contro Grecia e Beatrice crolla in un pianto: ‘A quanto pare, trasmetto qualcosa di…’ Grande Fratello 2023, il duro sfogo di Massimiliano Varrese: ‘Continua a rompere, non la sopporto più, fatela uscire. (Webmagazine24.it)