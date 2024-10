Pareggia e viene contestato, Roberto Mancini perde la testa: la sua reazione è virale | Video (Di giovedì 17 ottobre 2024) Per Roberto Mancini è proprio un periodo nero. La sua Arabia Saudita è stata fermata per 0-0 dal Bahrain, risultato che segue la sconfitta interna per 2-0 contro il Giappone, saldamente al comando del Gruppo C con 10 punti davanti ad Australia, Arabia e Bahrain, ferme a 5. Chiudono i fanalini di coda Indonesia e Cina con tre punti. Alla fine del match contro il Bahrain, Mancini, visibilmente nervoso, è stato criticato dal pubblico e il tecnico di Jesi ha risposto con un plateale gesto di stizza. Una partita storta sin dal suo svolgimento, dato che Al-Dawsari ha anche fallito il rigore del possibile vantaggio. Così, al triplice fischio è cominciata la contestazione dei tifosi sauditi che hanno preso di mira l'allenatore mentre usciva dal terreno di gioco. Di fronte agli insulti e alle grida del pubblico, Mancini non è rimasto impassibile, polemizzando con alcuni tifosi. Liberoquotidiano.it - Pareggia e viene contestato, Roberto Mancini perde la testa: la sua reazione è virale | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Perè proprio un periodo nero. La sua Arabia Saudita è stata fermata per 0-0 dal Bahrain, risultato che segue la sconfitta interna per 2-0 contro il Giappone, saldamente al comando del Gruppo C con 10 punti davanti ad Australia, Arabia e Bahrain, ferme a 5. Chiudono i fanalini di coda Indonesia e Cina con tre punti. Alla fine del match contro il Bahrain,, visibilmente nervoso, è stato criticato dal pubblico e il tecnico di Jesi ha risposto con un plateale gesto di stizza. Una partita storta sin dal suo svolgimento, dato che Al-Dawsari ha anche fallito il rigore del possibile vantaggio. Così, al triplice fischio è cominciata la conzione dei tifosi sauditi che hanno preso di mira l'allenatore mentre usciva dal terreno di gioco. Di fronte agli insulti e alle grida del pubblico,non è rimasto impassibile, polemizzando con alcuni tifosi.

