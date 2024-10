Lanazione.it - Ora arriva "Gusto lovers". Chef stellati e filiere locali

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Un viaggio nel, tra le eccellenze del territorio. Una lunga lista di ristoranti, molti, e grandi nomi del mondo del beverage, legati alle Terre di Siena e alla Toscana: una ‘squadra’ pronta a scendere in campo, per far vivere ad appassionati, addetti ai lavori e visitatori, un’experience ricercata ed esclusiva. Ecco cos’è ‘’, l’evento, al debutto, in scena domenica a Torri di Sovicille, dalle 11 alle 20,30, nei giardini de La Sosta del Cavaliere, locale inserito tra i 100 migliori ristoranti innovativi da Forbes Italia.