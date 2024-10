Omicidio Marco Vannini | la villa dei Ciontoli finisce all’asta

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 17 ottobre 2024) «Villino a Ladispoli composto al piano terra da centrale termica e guardino di pertinenza, al primo piano da salone, cucina, bagno, disimpegno e ampia terrazza, al piano secondo da tre camere di cui una con balcone e bagno». Sembrerebbe un annuncio qualunque, se non fosse che in quel villino ha perso la vita, 21enne bagnino di Cerveteri ucciso con un colpo di pistola da Antonio, il padre di Martina, la fidanzata di, la notte del 18 maggio 2015. Quella casa compare da oggi sui siti di annunci immobiliari, come immobile. Si parte da 157mila e 500 euro circa. Dentro le foto, a corredo, dal salotto, fino al bagno luogo in cuifu colpito.