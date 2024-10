Gaeta.it - Nuovi fuoristrada per il reparto carabinieri nel Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Oggi, l’Aquila ha ospitato la cerimonia di consegna di quattrodestinati aldel”. Gli automezzi, progettati specificamente per le esigenze operative dei, sono stati introdotti per potenziare le attività di vigilanza e tutela del territorio, garantendo un intervento efficace anche nelle zone più impervie. La scelta di questi mezzi è stata guidata anche da considerazioni ambientali, contribuendo a una maggiore sostenibilità operativa. Caratteristiche deipresentano specifiche tecniche che li rendono adatti per operare in contesti difficili e accidentati. Sono dotati di trazione integrale, elevato angolo di attacco e una carrozzeria rialzata, elementi che conferiscono loro una buona manovrabilità su terreni impervi.