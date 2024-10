Neonati sepolti in giardino, il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini. La difesa: “Una misura non può anticipare la pena” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione Repubblica.it - Neonati sepolti in giardino, il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini. La difesa: “Una misura non può anticipare la pena” Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Neonati sepolti - per il Riesame Chiara Petrolini dovrà andare in carcere. Ma la misura è sospesa - I giudici hanno invece disposto la custodia in carcere per l’omicidio del 7 agosto 2024 e per le soppressioni dei due cadaveri. La vicenda ha calamitato l’attenzione mediatica delle ultime settimane. comAnche l’ex fidanzato ha più volte ripetuto di non essersi accorto delle gravidanze portate avanti dalla sua fidanzata. (Notizie.com)

Neonati sepolti in giardino - la decisione del giudice : “Chiara Petrolini in carcere” - Lei è sicuramente sotto accusa per l’omicidio del figlioletto appena nato avvenuto il 7 agosto scorso. co/frJrWempTB— Corriere della Sera (@Corriere) October 17, 2024 Dalla deposizione dell’ordinanza l’avvocato Tria di Chiara Petrolini avrà un tempo a disposizione di 15 giorni, prima di poter procedere col ricorso in Cassazione. (Caffeinamagazine.it)

Neonati sepolti in giardino - il tribunale di Bologna dispone il carcere per Chiara Petrolini. la difesa : “Una misura non può anticipare la pena” - Ma la decisione è sospesa fino a che non sarà definitiva: bisognerà attendere i motivi e l'eventuale ricorso in Cassazione. (Bologna.repubblica.it)