Milano, uomo tenta una rapina al bar: il titolare reagisce e lo uccide a colpi di forbici in strada. Esclusa (per ora) la legittima difesa, si ascoltano testimoni

Un uomo è stato trovato morto in strada a Milano questa mattina intorno alle 5. La vittima era riversa a terra in viale Giovanni da Cermenate. La vittima si chiamava Eros Di Ronza

Milano : un uomo ucciso durante un tentativo di rapina in un bar - Barbara, un’abitante della zona, ha sottolineato come episodi simili stiano diventando sempre più frequenti, esprimendo preoccupazione per la sicurezza quotidiana. I fatti dell’incidente Poco dopo le 5 del mattino, la tranquillità di via Giovanni da Cermenate è stata interrotta da un evento drammatico: un uomo di 37 anni, con precedenti penali, ha fatto irruzione in un bar con l’intento di ... (Gaeta.it)

