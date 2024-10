Migranti, Amsterdam: “ipotesi hub in Uganda è seria” (Di giovedì 17 ottobre 2024) “L’idea” al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio per Migranti in Uganda “è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione” Lo ha detto il premier Dick Schoof al suo arrivo al vertice Ue sui flussi migratori, precisando che ci sono “molte complessità da analizzare”. Ma è comunque in linea con Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) “L’idea” al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio perin“è: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione” Lo ha detto il premier Dick Schoof al suo arrivo al vertice Ue sui flussi migratori, precisando che ci sono “molte complessità da analizzare”. Ma è comunque in linea con

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni riunisce i falchi anti-immigrazione: "Replichiamo in Uganda il modello Albania" - Vertice ristretto con von der Leyen e altri dieci Paesi sui centri per i rimpatri fuori dai confini Ue. I Paesi Bassi: contatti in corso con Kampala per inviare gli irregolari ... (msn.com)

Olanda, 'idea hub in Uganda è seria, ne parliamo con Roma' - "L'idea" al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio dei migranti in Uganda "è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione" sulla politica migratoria perché è in linea con ... (ansa.it)

Migranti, Amsterdam: "L'idea di un hub in Uganda è seria, ne parliamo con Roma" - "L'idea" al vaglio del governo olandese di creare centri di rimpatrio per migranti in Uganda "è seria: ne parliamo con Italia e Danimarca alla riunione". Lo ha detto il premier Dick Schoof al suo arri ... (msn.com)