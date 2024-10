Micci sui lastroni in piazza del Comune: "Il progetto originale prevedeva altro, così fa schifo" (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantiere di piazza del Comune rimane al centro della discussione politica. Tra tempi, scavi archeologici e posizionamento delle nuove lastre in peperino sono tanti i motivi che portano l’opposizione consiliare a dubitare sull’esito dei lavori.È tornato sul tema il capogruppo della Lega Viterbotoday.it - Micci sui lastroni in piazza del Comune: "Il progetto originale prevedeva altro, così fa schifo" Leggi tutta la notizia su Viterbotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Il cantiere didelrimane al centro della discussione politica. Tra tempi, scavi archeologici e posizionamento delle nuove lastre in peperino sono tanti i motivi che portano l’opposizione consiliare a dubitare sull’esito dei lavori.È tornato sul tema il capogruppo della Lega

Cantiere di piazza del Comune - Floris : "Soprintendenza indaga su antico cimitero" - . . Questa mattina la Soprintendenza ha fatto visita al cantiere di piazza del Comune. Un momento importante per le future tempistiche dei lavori che rischiano uno stop prolungato. Gli operai stanno sostituendo la pavimentazione in sampietrini mettendo al loro posto dei lastroni in peperino, progetto. (Viterbotoday.it)

Sottopiazza della Libertà : lite tra Comune e gestori dei locali sui fitti - il caso in tribunale - E’ polemica tra i gestori dei locali del sottopiazza della Libertà e l’amministrazione comunale sul pagamento degli affitti. I gestori - come raccontato in un video podcast di SuperSalerno realizzato da un gruppo di iscritti dei “Figli delle Chiancarelle" - dopo aver riscontrato diversi disagi... (Salernotoday.it)

Voragine in piazza del Comune - Floris : "Aspettiamo la Soprintendenza ma potrebbe essere una fogna medievale" - Le ruspe che stanno lavorando alla nuova pavimentazione di piazza del Plebiscito hanno interrotto i lavori dopo l’apertura di una voragine nel nuovo tratto di cantiere. Osservando il punto si vedono delle lastre di peperino rialzate e uno spazio vuoto aperto al loro lato. Difficile ancora... (Viterbotoday.it)