“Meglio di Lobotka” Napoli, il paragone gela tutti: la scelta è netta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa parecchio discutere il paragone tra i due calciatori fatto di recente, tifoseria spiazzata dalle sue parole. Il Napoli vuole continuare la propria striscia positiva di vittorie, per farlo bisogna battere il primo avversario che si troverà difronte: l’Empoli. Al Castellani mancherà però il metronomo azzurro: Stanislav Lobotka, lo slovacco a causa di un infortunio con la sua nazionale sarà assente nella gara contro i toscani e anche in quella della settimana successiva contro il Lecce al Diego Armando Maradona. L’obiettivo dell’ex Celta Vigo è quello di recuperare per la partita di fine ottobre contro il Milan di Paulo Fonseca, ipotesi ad oggi ancora remota. A sostituire Lobotka sarà Billy Gilmour, il mediano scozzese ex Chelsea e Brighton. Un’ottima mossa dunque quella del Napoli di coprirsi in ogni ruolo quest’estate, tant’è vero che potrebbe esserci anche un altro cambio top. Spazionapoli.it - “Meglio di Lobotka” Napoli, il paragone gela tutti: la scelta è netta Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Fa parecchio discutere iltra i due calciatori fatto di recente, tifoseria spiazzata dalle sue parole. Ilvuole continuare la propria striscia positiva di vittorie, per farlo bisogna battere il primo avversario che si troverà difronte: l’Empoli. Al Castellani mancherà però il metronomo azzurro: Stanislav, lo slovacco a causa di un infortunio con la sua nazionale sarà assente nella gara contro i toscani e anche in quella della settimana successiva contro il Lecce al Diego Armando Maradona. L’obiettivo dell’ex Celta Vigo è quello di recuperare per la partita di fine ottobre contro il Milan di Paulo Fonseca, ipotesi ad oggi ancora remota. A sostituiresarà Billy Gilmour, il mediano scozzese ex Chelsea e Brighton. Un’ottima mossa dunque quella deldi coprirsi in ogni ruolo quest’estate, tant’è vero che potrebbe esserci anche un altro cambio top.

