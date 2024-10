Panorama.it - ?Media: “Yahya Sinwar è stato ucciso. I test lo confermano".

(Di giovedì 17 ottobre 2024) Il leader di Hamasdall'Idf a Gaza. Lo riportano le tv israeliane. Il raid nel quale èil capo di Hamas ha preso di mira « un punto di incontro operativo per i terroristi di Hamas e della Jihad islamica che si trova all'interno di un compound nel nord della Striscia di Gaza e che prima ospitava la scuola Abu Hassan». Secondo le Idf e lo Shin Bet, i terroristi presi di mira erano coinvolti in attacchi con razzi contro il territorio israeliano e nella pianificazione e nell'attuazione di attacchi contro le truppe e i civili. « I nostri nemici non possono nascondersi. Li inseguiremo ed elimineremo» scrive su X il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant che cita una frase del Levitico: « Inseguirai i tuoi nemici ed essi cadranno davanti a te per la spada».