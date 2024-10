Maternità surrogata diventa reato universale, scontro in aula (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il primo via libera del Senato, le tensioni tra maggioranza e opposizioni sono esplose in aula L'articolo Maternità surrogata diventa reato universale, scontro in aula proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Maternità surrogata diventa reato universale, scontro in aula Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Dopo il primo via libera del Senato, le tensioni tra maggioranza e opposizioni sono esplose inL'articoloinproviene da Il Difforme.

La gestazione per altri (o maternità surrogata) è diventata “reato universale” : cosa vuol dire - Ricorrono a gestazione per altri soprattutto coppie eterosessuali, e in misura minore coppie omosessuali. . In Italia la GPA è illegale. Il divieto è contenuto nell’articolo 12 della legge 40 del 2004: la nuova legge è composta da un solo articolo, che modifica proprio questo divieto aggiungendo la frase «Se i fatti di cui al periodo precedente sono commessi all’estero, il cittadino ... (Metropolitanmagazine.it)

Maternità surrogata - è reato universale. Opposizioni : “Norma medievale” - Infine Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega, ha accusato i ricchi di pagare le donne povere per sfruttare il loro corpo, soprattutto donne immigrate da paesi che vivono in povertà. Duro anche Ivan Scalfarotto, senatore di Italia Viva, che ha bollato la legge discriminatoria e finalizzata a colpire tre categorie: i bambini, le donne e gli omosessuali. (Dayitalianews.com)

“Divieto di maternità surrogata - un bene per donne e bambini” - ''In Senato è stato sancito il diritto di donne e bambini a non essere considerati "cose", ma persone degne di rispetto e non oggetto di compravendita''. (Imolaoggi.it)