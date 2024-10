Manovra e dati confusi, Gimbe bacchetta la premier Meloni: “Sommate due manovre, lasci perdere i record” (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Gentile Presidente Giorgia Meloni , il suo tentativo di fare più chiarezza confonde ulteriormente. Perché Lei somma le risorse assegnate alla sanità in due Leggi di Bilancio: 2024 e 2025. In attesa del testo della Manovra, stando al Dpb i numeri sono: + 0,86 miliardi di euro nel 2025; + 3,1 miliardi nel 2026; + 0,17 miliardi nel 2027». Lo afferma il presidente della Fondazione Gimbe, Nino Cartabellotta Feedpress.me - Manovra e dati confusi, Gimbe bacchetta la premier Meloni: “Sommate due manovre, lasci perdere i record” Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di giovedì 17 ottobre 2024) «Gentile Presidente Giorgia, il suo tentativo di fare più chiarezza confonde ulteriormente. Perché Lei somma le risorse assegnate alla sanità in due Leggi di Bilancio: 2024 e 2025. In attesa del testo della, stando al Dpb i numeri sono: + 0,86 miliardi di euro nel 2025; + 3,1 miliardi nel 2026; + 0,17 miliardi nel 2027». Lo afferma il presidente della Fondazione, Nino Cartabellotta

