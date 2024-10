Manovra 2024, le cifre “ballerine” sulla sanità dividono il Paese: medici sul piede di guerra (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tiene banco in queste ore la polemica riguardante i fondi per la sanità previsti nella Manovra 2024: è caos sulle cifre ancora non confermate. Circa 3,7 miliardi in più per il Fondo nazionale per la sanità. Una cifra che sembrerebbe più che adeguata, quella approvata in Manovra dal Consiglio dei Ministri, da destinare in particolare modo alle assunzioni e all’aumento degli stipendi degli operatori sanitari. Manovra 2024, le cifre “ballerine” sulla sanità dividono il Paese (ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, però, sono cominciate le polemiche. Il motivo è che in realtà la cifra è da intendersi da spalmare su due anni. Dunque non è chiaro quante risorse saranno immediatamente stanziate nel 2025. In molti hanno ventilato l’ipotesi che inizialmente lo stanziamento sarà di circa 900 milioni di euro. Notizie.com - Manovra 2024, le cifre “ballerine” sulla sanità dividono il Paese: medici sul piede di guerra Leggi tutta la notizia su Notizie.com (Di giovedì 17 ottobre 2024) Tiene banco in queste ore la polemica riguardante i fondi per laprevisti nella: è caos sulleancora non confermate. Circa 3,7 miliardi in più per il Fondo nazionale per la. Una cifra che sembrerebbe più che adeguata, quella approvata indal Consiglio dei Ministri, da destinare in particolare modo alle assunzioni e all’aumento degli stipendi degli operatori sanitari., leil(ANSA FOTO) – Notizie.comNelle scorse ore, però, sono cominciate le polemiche. Il motivo è che in realtà la cifra è da intendersi da spalmare su due anni. Dunque non è chiaro quante risorse saranno immediatamente stanziate nel 2025. In molti hanno ventilato l’ipotesi che inizialmente lo stanziamento sarà di circa 900 milioni di euro.

**Manovra : Meloni - 'record per fondi sanità - il resto sono mistificazioni'** - E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). Lo scrive su X il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. . (Adnkronos) - "Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. Questi i numeri. Record della storia d'Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi ... (Liberoquotidiano.it)

Manovra - Meloni : “Falsità su risorse a sanità - +6 - 4 miliardi in 2 anni” - E allora facciamo ancora più chiarezza: +6,4 miliardi per la Sanità in due anni (+2,37 miliardi nel 2024 e +4,12 miliardi nel 2025). “Sento molte falsità in queste ore su Sanità e legge di Bilancio. Così la premier Giorgia Meloni sui social. Il resto sono mistificazioni“. . Record della storia d’Italia per il fondo sanitario nazionale: 136,48 miliardi nel 2025 e 140,6 miliardi nel 2026. (Lapresse.it)

Davvero nella Manovra 2025 c’è una “cifra record” per la sanità come dice Giorgia Meloni? - Continua a leggere . A mostrarlo è il Documento programmatico di bilancio, varato dal governo insieme alla manovra per il 2025. L'aumento previsto per l'anno prossimo, però, è di appena 880 milioni di euro circa. Protestano i medici: "Scandalosa mistificazione". Per la premier Meloni "non ci sono mai state così tante risorse" per la sanità. (Fanpage.it)