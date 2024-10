Macchine mirabolanti e dove trovarle: a “C’era una volta” una mostra sui veicoli di fine ‘800 e inizio ‘900 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Auto d’epoca d’inizio Novecento, velocipedi e tricicli, riproduzioni perfette di veicoli dell’età vittoriana e della Belle Époque, perfino un aereo a pedali. Sono alcune delle strabilianti invenzioni che si potranno ammirare alla Fiera di Cesena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre Cesenatoday.it - Macchine mirabolanti e dove trovarle: a “C’era una volta” una mostra sui veicoli di fine ‘800 e inizio ‘900 Leggi tutta la notizia su Cesenatoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Auto d’epoca d’Novecento, velocipedi e tricicli, riproduzioni perfette didell’età vittoriana e della Belle Époque, perfino un aereo a pedali. Sono alcune delle strabilianti invenzioni che si potranno ammirare alla Fiera di Cesena nelle giornate di sabato 19 e domenica 20 ottobre

