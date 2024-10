Ilnapolista.it - L’Italia di pallanuoto squalificata sei mesi per minacce e aggressione agli arbitri alle Olimpiadi (L’Equipe)

(Di giovedì 17 ottobre 2024)dimaschileseiper. A scriverlo è il quotidiano francese. Dopo il quarto di finale delledi Parigi contro l’Ungheria del 7 luglio, alcuni membri delmaschile dellae l’natore Sandro Campagna avevano minacciato e attaccato fisicamente glinel parcheggio dove era il pullman che li avrebbe riportati al villaggio olimpico.diDi conseguenza, come riportato da: La squadra italiana dimaschile è stata sospesa per seiper intimidazioni fisiche everbali al corpo arbitrale. L’Unità per l’Integrità degli Sport Acquatici (Aqiu) ha giustificato questa decisione con la violazione dell’articolo 5 del Codice di Integrità da parte deldurante gli ultimi Giochi Olimpici.