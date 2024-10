Libano, Crosetto avverte Israele: “Rispetti il diritto internazionale, i civili e l’Unifil” (Di giovedì 17 ottobre 2024) Informativa in Senato del ministro degli Esteri, Guido Crosetto, sugli attacchi di Israele al contingente Unifil di stanza in Libano. Crosetto alla fine perde la pazienza e non fa sconti allo Stato ebraico, se pur senza minacciare di rompere una storica alleanza.Leggi anche: Unifil, colpita una delle torri di guardia da un carrarmato israeliano “Quella che si è creata in Medio Oriente è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse nonostante i ripetuti appelli della comunità internazionale. – premette Crosetto nella sua informativa – L’Italia ha ribadito che riconosce il diritto di Israele a resistere e difendersi dagli attacchi di chiunque. Allo stesso tempo abbiamo chiesto ad Israele di attenersi alle regole del diritto internazionale e di proteggere l’incolpevole popolazione civile, a Gaza come in Libano, e il contingente Onu”. Thesocialpost.it - Libano, Crosetto avverte Israele: “Rispetti il diritto internazionale, i civili e l’Unifil” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Informativa in Senato del ministro degli Esteri, Guido, sugli attacchi dial contingente Unifil di stanza inalla fine perde la pazienza e non fa sconti allo Stato ebraico, se pur senza minacciare di rompere una storica alleanza.Leggi anche: Unifil, colpita una delle torri di guardia da un carrarmato israeliano “Quella che si è creata in Medio Oriente è una crisi gravissima, caratterizzata dal superamento di diverse linee rosse nonostante i ripetuti appelli della comunità. – premettenella sua informativa – L’Italia ha ribadito che riconosce ildia resistere e difendersi dagli attacchi di chiunque. Allo stesso tempo abbiamo chiesto addi attenersi alle regole dele di proteggere l’incolpevole popolazione civile, a Gaza come in, e il contingente Onu”.

