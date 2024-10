Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024 (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene presentano – Inside. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata. Le Iene presentano – Inside – anticipazioni Le Iene presentano: Inside” torna su Italia1 con un’inchiesta che fa riflettere. Roberta Rei e Marco Fubini cercan di svelare la verità dietro a tragedie come la valanga di Rigopiano e il crollo del ponte Morandi. Errori umani o fatalità? In questa puntata si cercherà di dare una risposta. Le Iene in streaming E’ possibile vedere Le Iene in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma. Ascoltitv.it - Le Iene presentano – Inside, anticipazioni puntata 17 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Ascoltitv.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Questa sera, giovedì 17, alle 21,20 su Italia 1 va in onda una nuovade Le. Vediamo insieme i temi e i servizi della serata. LeLe” torna su Italia1 con un’inchiesta che fa riflettere. Roberta Rei e Marco Fubini cercan di svelare la verità dietro a tragedie come la valanga di Rigopiano e il crollo del ponte Morandi. Errori umani o fatalità? In questasi cercherà di dare una risposta. Lein streaming E’ possibile vedere Lein streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà rivedere nella sezione “On demand”. A questo link il sito ufficiale del programma.

