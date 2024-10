Lavori snodo viario Baldaccio: modifiche al transito e sosta (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 – Lavori snodo viario Baldaccio: modifiche al transito e sosta Ad integrazione delle modifiche al transito e alla sosta per i Lavori in corso nello snodo viario Baldaccio già comunicate, nei giorni 17 e 18 ottobre è temporaneamente chiuso al transito il tratto di viabilità che va dal fronte del civico n. 5 di via Alessandro dal Borro al fronte del civico n. 39/1 di via Luigi Cittadini con orario dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con obbligo del ripristino del regolare transito in piena sicurezza dalle ore 19:00 alle ore 08:30 del giorno successivo e nei giorni festivi. Nei medesimi giorni, orari e nello stesso tratto di viabilità è temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati del tratto di viabilità, disposizione questa prevista anche per i giorni 21 e 22 ottobre. Lanazione.it - Lavori snodo viario Baldaccio: modifiche al transito e sosta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Arezzo, 17 ottobre 2024 –alAd integrazione delleale allaper iin corso nellogià comunicate, nei giorni 17 e 18 ottobre è temporaneamente chiuso alil tratto di viabilità che va dal fronte del civico n. 5 di via Alessandro dal Borro al fronte del civico n. 39/1 di via Luigi Cittadini con orario dalle ore 08:30 alle ore 19:00, con obbligo del ripristino del regolarein piena sicurezza dalle ore 19:00 alle ore 08:30 del giorno successivo e nei giorni festivi. Nei medesimi giorni, orari e nello stesso tratto di viabilità è temporaneamente istituito il divieto dicon rimozione forzata di tutti i veicoli su ambo i lati del tratto di viabilità, disposizione questa prevista anche per i giorni 21 e 22 ottobre.

