Latina, via libera alle procedure di gara con il nulla osta della Soprintendenza (Di giovedì 17 ottobre 2024) Latina, 17 ottobre 2024 – Con determinazione dirigenziale del Dipartimento comunale Attività Produttive e Incoming, a firma dell’architetto Patrizia Marchetto, è stato approvato il progetto esecutivo dei nuovi spazi urbani in corso della Repubblica, via Eugenio di Savoia e via Pio VI. “Con questo atto – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – gli uffici potranno dare il via alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori che prevedono il posizionamento di nuovi arredi, panchine ed alberi oltre al rifacimento del manto stradale. E’ prevista l’installazione di fioriere e sedute in pietra, costituite da moduli componibili, al fine di arricchire lo spazio urbano. Gli elementi principali saranno completati da dettagli di arredo e cestini per i rifiuti, e arricchiti da alberature si essenze autoctone. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di giovedì 17 ottobre 2024), 17 ottobre 2024 – Con determinazione dirigenziale del Dipartimento comunale Attività Produttive e Incoming, a firma dell’architetto Patrizia Marchetto, è stato approvato il progetto esecutivo dei nuovi spazi urbani in corsoRepubblica, via Eugenio di Savoia e via Pio VI. “Con questo atto – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – gli uffici potranno dare il viadiper l’affidamento dei lavori che prevedono il posizionamento di nuovi arredi, panchine ed alberi oltre al rifacimento del manto stradale. E’ prevista l’installazione di fioriere e sedute in pietra, costituite da moduli componibili, al fine di arricchire lo spazio urbano. Gli elementi principali saranno completati da dettagli di arredo e cestini per i rifiuti, e arricchiti da alberature si essenze autoctone.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Latina / Progetto per il centro storico - via libera alle procedure di gara con il nulla osta della Soprintendenza - “Con questo atto – ha dichiarato la sindaca Matilde Celentano – gli uffici potranno dare il via alle […] L'articolo Latina / Progetto per il centro storico, via libera alle procedure di gara con il nulla osta della Soprintendenza sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – Con determinazione dirigenziale del Dipartimento comunale Attività Produttive e Incoming, a firma ... (Temporeale.info)

Via Massaro - via libera al progetto : “Così cambia radicalmente il Lido di Latina” - Via libera al progetto per il completamento di via Massaro a Latina. Un passo importante nel lunghissimo iter è stato compiuto nel Consiglio comunale di oggi nel corso del quale sono state approvate all’unanimità le due delibere che riguardano, la prima, la necessaria variante urbanistica, e la... (Latinatoday.it)

Latina / Piano regolatore generale - via libera alle procedure per l’adeguamento al Ptpr - “La determinazione del dirigente Paolo Cestra – ha affermato l’assessora all’Urbanistica Annalisa […] L'articolo Latina / Piano regolatore generale, via libera alle procedure per l’adeguamento al Ptpr sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. . LATINA – Facendo seguito alla deliberazione numero 91/2024 della giunta della sindaca Matilde Celentano, il dipartimento di Urbanistica del ... (Temporeale.info)