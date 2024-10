L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 ottobre (Di giovedì 17 ottobre 2024) L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 ottobre Questa sera, giovedì 17 ottobre 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda L’Altra Italia, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. anticipazioni e ospiti Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi, ospiti in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’Italia e dal mondo. Nella seconda puntata, dal titolo “Giovani e coltelli”, vedremo un viaggio nel mondo dei giovanissimi che ricorrono alle armi bianche per uccidere, come nel caso di Fallou Sall, il sedicenne ucciso a Bologna – con le testimonianze esclusive dei genitori e del padre del ragazzo che ha confessato il delitto – o nell’omicidio del giovane di Rozzano. Tpi.it - L’Altra Italia: anticipazioni, ospiti e streaming di oggi, 17 ottobre Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di giovedì 17 ottobre 2024)di, 17Questa sera, giovedì 172024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda, programma di approfondimento su attualità, politica e costume condotto da Antonino Monteleone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Ogni giovedì grazie a reportage esclusivi,in studio e uno sguardo immersivo e contemporaneo, il programma offrirà un racconto profondo e plurale dei principali fatti dall’e dal mondo. Nella seconda puntata, dal titolo “Giovani e coltelli”, vedremo un viaggio nel mondo dei giovanissimi che ricorrono alle armi bianche per uccidere, come nel caso di Fallou Sall, il sedicenne ucciso a Bologna – con le testimonianze esclusive dei genitori e del padre del ragazzo che ha confessato il delitto – o nell’omicidio del giovane di Rozzano.

L’altra Italia con Antonino Monteleone è il flop tv del 2024 - Il programma Rai ha costi mediamente elevati, ma fa meno share di una qualunque puntata di 9-1-1, F. Gli ascolti choc di L'Altra Italia Perché L'Altra Italia ha scritto una pagina probabilmente irripetibile per la prima serata di Rai2, con ascolti a dir poco sconcertanti. La prima puntata …. L'altra Italia con Antonino Monteleone si presenta come un approfondimento su attualità, politica e ... (Movieplayer.it)

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO (33 - 4%) - ENDLESS LOVE (14%) - LE IENE INSIDE (7 - 1%) SBRANANO L'ALTRA ITALIA (1 - 6%)

Ecco i dati di ieri.

La Vita in Diretta – x La Vita in Diretta – x Reazione a Catena – x Reazione a Catena – x Tg1 – x Rai Sport – xItalia-Belgio – 7095 33.

ASCOLTI TV 10 OTTOBRE 2024 : BOTTO PER IL PARI DI ITALIA-BELGIO - ENDLESS LOVE - LE IENE INSIDE SBRANANO L’ALTRA ITALIA - 97 5. 15 x x x x x x x x Italia 1 5. 68 4. New York – x + x Studio Aperto – x Sport Mediaset – x I Simpson – x I Simpson – x I Simpson – x NCIS: Los Angeles – x NCIS: Los Angeles – x Person of Interest – x Studio Aperto – x Studio Aperto MAG – x C. I. S. 15 4. 13 12. 54 6. Gruppi R A I24H – xPT – x M E D I A S E T24H – xPT – x Tg1 Mattina – x Tg1 – x UnoMattina (10?) – x G7: ... (Bubinoblog)