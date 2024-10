La T Tecnica Gema si inchina a Ruvo di Puglia (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Crifo Wines Ruvo di Puglia risulta fatale anche a La T Tecnica Gema Montecatini: dopo aver battuto la Fabo Herons i pugliesi espugnano anche il PalaCarrara e infliggono la prima sconfitta stagionale ai leoni termali. Chiarini prova a far capire subito chi comanda, D’Alessandro lo imita e dopo 2’ è 5-0 La T Gema. L’attitudine difensiva dei Del Re boys infastidisce anche Ruvo. Solo triple per i leoni termali: dopo quella di Chiarini in avvio arrivano i centri da dietro l’arco di Toscano e D’Alessandro per il primo allungo rossoblù (15-8). Ruvo torna ad un possesso di distanza con un mini-break a firma Jackson e Lorenzetti ma i 6 punti complessivi della coppia Savoldelli-Di Pizzo regalano un buon margine ai padroni di casa alla prima sirena. Lanazione.it - La T Tecnica Gema si inchina a Ruvo di Puglia Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) La Crifo Winesdirisulta fatale anche a La TMontecatini: dopo aver battuto la Fabo Herons i pugliesi espugnano anche il PalaCarrara e infliggono la prima sconfitta stagionale ai leoni termali. Chiarini prova a far capire subito chi comanda, D’Alessandro lo imita e dopo 2’ è 5-0 La T. L’attitudine difensiva dei Del Re boys infastidisce anche. Solo triple per i leoni termali: dopo quella di Chiarini in avvio arrivano i centri da dietro l’arco di Toscano e D’Alessandro per il primo allungo rossoblù (15-8).torna ad un possesso di distanza con un mini-break a firma Jackson e Lorenzetti ma i 6 punti complessivi della coppia Savoldelli-Di Pizzo regalano un buon margine ai padroni di casa alla prima sirena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

La T Tecnica Gema è uno schiacciasassi - Lardo. Filippo Palazzoni . All. Chiarini e Bedin dalla lunetta completano l’opera e il +27 all’intervallo lungo è più di una mezza sentenza per Serafini e compagni. Parziali: 36-21, 58-31, 75-51. Fatica ancora di più però quella di Chieti a tenere a bada Chiarini, Toscano e D’Alessandro, che a metà primo quarto hanno già combinato per 21 punti complessivi, permettendo a La T Gema di scappare ... (Lanazione.it)

La T Tecnica Gema c’è. Chiusi ko al PalaCarrara - Del Re CHIUSI Raffaelli 6, Chapelli, Ceparano 13, Renzi 14, Ius 4, Criconia 9, Rasio 6, Baldi 4, Sacchettini 2, Gravaghi 2, Baldi. Savoldelli e compagni così riescono a mettere in ghiaccio la partita pur senza strafare a livello offensivo. All. Non è finita, perché difensivamente i Del Re boys riescono a fare ancora meglio che a San Severo con la miseria di 7 punti concessi all’attacco senese ... (Sport.quotidiano.net)

Serie B Nazionale. La T Tecnica Gema. Esordio nel mirino - Su quello che sarà l’andamento del campionato in questa primissima fase di stagione l’ex capitano dei “leoni” termali non vuole sbilanciarsi, pur confermando le grandi ambizioni del club di Alessandro Lulli: “Non è questo il momento di fare tabelle, pronostici e bilanci, c’è solo da buttarsi a capofitto in questa regular season con fiducia e convinzione ma allo stesso tempo con molta umiltà , ... (Sport.quotidiano.net)