La Rap e i conti da far quadrare: 200 vincitori di concorso in un limbo, ma per le assunzioni ci sono spiragli (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bloccati in un limbo. E' la sorte in cui oggi vivono 200 dei 306 vincitori del concorso per operatore ecologico alla Rap, che l'ex municipalizzata non può ancora assumere in attesa del piano di risanamento, imposto dal codice civile dopo la perdita nel bilancio 2023 di oltre 9 milioni di euro che Palermotoday.it - La Rap e i conti da far quadrare: 200 vincitori di concorso in un limbo, ma per le assunzioni ci sono spiragli Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di giovedì 17 ottobre 2024) Bloccati in un. E' la sorte in cui oggi vivono 200 dei 306delper operatore ecologico alla Rap, che l'ex municipalizzata non può ancora assumere in attesa del piano di risanamento, imposto dal codice civile dopo la perdita nel bilancio 2023 di oltre 9 milioni di euro che

